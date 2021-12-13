مصر.. ياسمين صبري تظهر بطريقة غير مألوفة في السعودية

وصلت الفنانة ياسمين صبري إلى السعودية، أمس الأحد، استعدادا لحضور حفل ختام الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، يوم الأربعاء المقبل، بمدينة جدة السعودية.

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وظهرت الفنانة ياسمين صبري، في مطار جدة، وهي مرتدية الحجاب، حيث كان في استقبالها عدد من مسؤولي المهرجان، الذين حرصوا على الترحيب بها في المملكة العربية السعودية، حيث استقلت السيارة المخصصة لها واتجهت إلى فندق إقامتها قبل المشاركة في فعاليات المهرجان بدءاً من اليوم الاثنين.

وفي سياق مختلف، أعلنت ياسمين صبري، أخيراً عن حصولها على لقب سفيرة مؤسسة لندن العربية، وذلك عن مشاركتها في مبادرة "أطلق لها العنان"، حيث أعلنت عن منحها هذا اللقب عبر خاصية "ستوري" بتطبيق "انستغرام".

المصدر: الوطن