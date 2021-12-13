 
مباشر

بالفيديو..نجاة سائق دراجة نارية بأعجوبة إثر حادث على طريق سريع في السعودية

مجتمع

بالفيديو..نجاة سائق دراجة نارية بأعجوبة إثر حادث على طريق سريع في السعودية
TWITTER @Dashcamksa1
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ry2g

نشر حساب "داش كام السعودية" الهادف "لتحسين ثقافة القيادة"، مقطع فيديو لحادث تصادم كاد يودي بحياة قائد دراجة نارية، بعدما صدمه قائد مركبة أثناء انشغاله بالجوال، على طريق سريع.

إقرأ المزيد
السعودية.. إحالة شخص للنيابة لاتجاره بأسد وضبع وذئبين
السعودية.. إحالة شخص للنيابة لاتجاره بأسد وضبع وذئبين

وبين مقطع الفيديو اصطدام سيارة بالدراجة النارية من الخلف في لحظة خطيرة، حيث جاء اصطدامها بالوقت الذي كانت تعبر فيه شاحنة، كادت تدهس قائد الدراجة النارية.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا