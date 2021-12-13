مقطع فيديو لدعاء الفنانة ليلى علوي في صحن المطاف والكعبة خلفها يثير جدلا واسعا (فيديو)
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنانة المصرية، ليلى علوي، وهي تقوم بالدعاء في صحن المطاف والكعبة خلفها، ما أثار جدلا واسعا.
وتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع، الذي نشرته ليلى علوي عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، وظهرت فيه الممثلة المصرية وهي تنظر إلى الكاميرا ومن ثم ترفع يديها إلى السماء وتبدأ بالدعاء، حيث انتقدها العديد من الأشخاص، فيما دافع عنها البعض الآخر.
تركت الكعبه و تحمست و خشعت للكاميرا— ﮼فاطمة ﮼ ✨🇸🇦 (@ito0oma9) December 12, 2021
ليلى علوي مسويه تدعي وهي ما تدري انها تتصور 😂😂 pic.twitter.com/gp0JDlU2iA
الدعاء للكاميرا، لأحبابها أو لمن طلب الذكرى.— محمد آل تعش🇰🇼 (@bus_ya_gahar) December 12, 2021
والدعاء يجوز بكل الإتجاهات، أهم شيء النية الخالصة.#ليلى_علوى لها لقطات، ويكفي ذهابها إلى #مكة لنحسن الظن بها، والقبول من الله سبحانه. https://t.co/f8jgBQ80ln
المصدر: RT
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