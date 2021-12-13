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مقطع فيديو لدعاء الفنانة ليلى علوي في صحن المطاف والكعبة خلفها يثير جدلا واسعا (فيديو)

مجتمع

مقطع فيديو لدعاء الفنانة ليلى علوي في صحن المطاف والكعبة خلفها يثير جدلا واسعا (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنانة المصرية، ليلى علوي، وهي تقوم بالدعاء في صحن المطاف والكعبة خلفها، ما أثار جدلا واسعا.

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وتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع، الذي نشرته ليلى علوي عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، وظهرت فيه الممثلة المصرية وهي تنظر إلى الكاميرا ومن ثم ترفع يديها إلى السماء وتبدأ بالدعاء، حيث انتقدها العديد من الأشخاص، فيما دافع عنها البعض الآخر.

مقطع فيديو لدعاء الفنانة ليلى علوي في صحن المطاف والكعبة خلفها يثير جدلا واسعا (فيديو)

المصدر: RT

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