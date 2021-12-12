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مصر.. السجن المشدد 15 عاما لعامل مسجد اعتدى على طفل جنسيا

مجتمع

مصر.. السجن المشدد 15 عاما لعامل مسجد اعتدى على طفل جنسيا
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محكمة جنايات مدينة الزقازيق
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عاقبت محكمة جنايات مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية  في مصر، اليوم الأحد، عامل مسجد بالسجن المشدد 15 سنة، لقيامه باستدراج طفل والتعدي عليه جنسيا بمدينة أبو كبير.

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وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من أسرة طفل تتهم فيه "م.إ.خ" العامل بمسجد بالتعدي جنسيا على نجلها.

وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وعرض الطفل على الطب الشرعي، وأحيل ملف القضية إلى نيابة شمال الزقازيق الكلية، التي قررت بدورها إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم بسجن المتهم 15 عاما.

ناصر حاتم

 

المصدر: RT

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