الديوان الأميري الكويتي ينعي الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح
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نعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح، معلنا وفاتها عن عمر ناهز الـ70 عاما.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، فإن الديوان الأميري أوضح أنه سيوارى جثمان الشيخة الراحلة الثرى اليوم، بعد صلاة العصر.
الديوان الأميري ينعى المغفور لها الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح https://t.co/aGGXibRYls#كونا#الكويتpic.twitter.com/Ph5IOdnM64— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) December 12, 2021
المصدر: "كونا"
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