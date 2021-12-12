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الديوان الأميري الكويتي ينعي الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح

مجتمع

الديوان الأميري الكويتي ينعي الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح
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نعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح، معلنا وفاتها عن عمر ناهز الـ70 عاما.

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وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، فإن الديوان الأميري أوضح أنه سيوارى جثمان الشيخة الراحلة الثرى اليوم، بعد صلاة العصر.

المصدر: "كونا"

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