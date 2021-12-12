مصر.. جثة مدمن مخدرات تقود الأمن لضبط أكبر موزعي الهيرويين في القاهرة

قاد تقرير طبي لشاب توفي بعد دخوله مستشفى بالقاهرة كان يعاني من هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة الإفراط بتناول الهيرويين، قاد الشرطة لكشف بداية الخيط لأكبر موزعي الهيرويين بالعاصمة.

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وفي تفاصيل الواقعة، دخل شاب (33 سنة)، قبل يومين مستشفى بالقاهرة كان يعاني حالة إعياء شديدة ثم سقط فى مدخل الاستقبال بالمستشفى، لينقله الممرضون إلى غرفة الطوارئ، ولكن فشلت كل طرق الإسعاف فى إنقاذه، إذ لم تمر إلا ساعات قليلة حتى لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة ومات داخل غرفة الطوارئ.

وكشف التقرير الطبي أن وفاة الشاب نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية من جراء الإفراط في تناول الهيرويين وتعاطي جرعة كبيرة منه تسببت في وفاته.

وأبلغت إدارة المستشفى الشرطة، فكانت جثة الشاب بداية الخيط لكشف أكبر موزعي الهيرويين في القاهرة، حيث كشفت التحريات أن الهيرويين الذي أدى لوفاة الشاب مصدره اثنين من تجار الهيرويين بمنطقة باب الشعرية، فتم إعداد كمين لهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الهيرويين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما، وأقـرا بسابقة شـراء المتوفى كمية من مخدر الهيرويين منهما بقصد التعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر: الوطن