تداول فيديو لتركي يسحل امرأة وسط الشارع ويطعنها بسكين!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لرجل تركي كان يسحل طليقته وسط الشارع على مرأى الجميع.

وأظهر الفيديو الرجل الغاضب وهو يسحب المرأة في الشارع إلى الرصيف ماسكا برقبتها ملوحا بسكين في يده، في محاولة لنحرها.

وحاول المارة تخليص المرأة، إلا أن الرجل قام بطعنها أكثر من مرة، قبل أن يمسكوا به وينقذوها من بين يديه.

المصدر: RT