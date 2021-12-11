بينهم 2 من جنسية إسبانية.. فتح تحقيق بعد ادعاءات بتعرض أطفال لاعتداءات جنسية في المغرب

ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه أحال نتائج تحرياته بشأن تعرض أطفال لاعتداءات جنسية بمركز اجتماعي في المغرب على رئاسة النيابة العامة وأوصى بفتح تحقيق في الموضوع.

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وبحسب موقع "طنجة 24" المحلي، أوضح المجلس في بلاغ أنه "رصد عبر وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والإلكترونية تصريحات لبعض القاصرين أو الراشدين كانوا أو لازالوا نزلاء بمركز اجتماعي بطنجة، يدعون فيها تعرضهم للاعتداء الجنسي والعنف وسوء المعاملة من طرف بعض المشرفين على المركز من بينهم اثنين من جنسية إسبانية".

وأضاف أن فريقا من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة قام بالتحريات الأولية بما فيها الاستماع إلى الأطفال الضحايا المحتملين.

وأكد المجلس على أن "ما وقع بهذه المؤسسة الاجتماعية، ومن طرف المسؤولين عنها من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الأطفال، وأفعالا يعاقب عليها القانون".

كما قام المجلس، بتوجيه مراسلة بهذا الشأن إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسر، من أجل تعميق البحث إداريا وتحديد المسؤوليات عما وقع، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية نزلاء المراكز الاجتماعية.

المصدر: موقع طنجة 24