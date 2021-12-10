مصر.. المطربة شيرين توجه رسالة بعد طلاقها من حسام حبيب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، حرصت خلاله على توجه رسالة لجمهورها، خاصة بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.

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وقالت شيرين عبد الوهاب في الفيديو المتداول لجمهورها: "أنا جامدة ومتخافوش عليا، أنا جامدة بيكم وبحبكم ليا، يا عمري يا حياتي بموت فيكم، بحبكم أوي، أنتم كل حاجة ليا في الدنيا دي، أنا عندي أمي وبناتي وأنتم، ربنا يخليكوا ليا.

ومؤخرا، أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب العديد من التساؤلات حول تلقيها تهديدات من الفنان حسام حبيب، بعد إعلانها طلاقها عن الفنان حسام حبيب، حيث قالت في تسجيل صوتي مُسرب لها، إنها كانت شخصية مُستعبدة، وكأنها كالوطن المُحتل.

وأكدت شيرين عبد الوهاب في بيان رسمي أن الطلاق تم في أجواء هادئة ولم ينتج عنه مشاكل، مشيرة إلى أنها ستهتم بحياتها الفنية وبناتها خلال الفترة المقبلة.

جاء حديث المطربة شيرين عبد الوهاب، في البيان الرسمي، نافيًا لما تم تداوله حول تعرضها لتهديدات من حسام حبيب، وأنها تعيش حياة هادئة.

المصدر: القاهرة 24