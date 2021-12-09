مصر.. هجوم كبير على فنانة مشهورة بسبب ملابسها أثناء الصلاة

تعرضت الفنانة المصرية، علا رشدي، لهجوم كبير بعدما أثارت جدلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها صورة مع ابنها خلال الصلاة، وهي ترتدي بنطالا بدلا من ملابس الصلاة.

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وأكد المسؤول الإعلامي لوعظ الأزهر الشريف بالجيزة أحمد عبدالرحمن، أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح بدونها، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم قال: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ".

ولفت عبدالرحمن إلى أنه يشترط في الثوب الساتر للعورة خلال الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة كالبنطال الضيق ونحوه، فتصح الصلاة به الكراهة.

وعن التعليقات السلبية التي هاجمت الفنانة علا رشدي، أكد عبدالرحمن أنها لا تمثل تعاليم الإسلام: "هذا يتنافى مع طبيعة الإسلام السمحة خاصة، إذا كان الأمر تعليمي، فيا حبذا لو انتشرت بيننا السنن الطيبة والعادات الحميدة والصور التعليمية ولكن بضوابطها".

ونوه إلى أن الصورة إذا كانت للعرض على العامة فتكون بلباس غير الخاص بالبيت، تجنبا للقيل والقال، ولا بد أن يعلم الذي يسخر من الناس أن الله سبحانه وتعالى قال "يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم".

ولفت المسؤول الإعلامي لوعظ الأزهر الشريف بالجيزة، إلى أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهت عن السخرية من الذي ارتكب جريمة الزنا، إظهارا لسماحة الإسلام إذ أنه يحض الإنسان على أن يكون هينا لينا سهلا لا يؤذي أحدا لا بقول ولا بفعل ولا حتى بنظرة تخيفه.

المصدر: الوطن