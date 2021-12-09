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مصر.. والدة "سفاح الإسماعيلة" تكشف عن مستجدات جديدة تخص حياة نجلها

مجتمع

مصر.. والدة
Globallookpress
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كشفت والدة "سفاح الإسماعيلية" خلال تحقيقات النيابة العامة، مستجدات جديدة تتعلق بحياة نجلها المتهم بقتل رجل وفصل رأسه عن جسده، مؤكدة أنه كان مدمنا على تعاطي المخدرات.

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وأضافت والدة مرتكب الجريمة البشعة التي هزت مصر، خلال التحقيقات، أنها قامت بإيداعه إحدى مصحات علاج الإدمان بطريق "الإسماعيلية - السويس"، ولكنها أخرجته بعدها لعدم قدرتها على دفع مصاريف إيداعه فى المصحة.

وأكدت والدة "سفاح الإسماعيلية"، أنها لا تعرف المجنى عليه ولا توجد أي صلة معرفة بينهم، كما أكدت أنه لم يحدث أي مشكلة من قبل ما بين نجلها المتهم في الحادث والمجنى عليه. 

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية أول، حكمها اليوم الخميس، في ثالث جلسات محاكمة عبد الرحمن نظمي، الشهير بعبد الرحمن دبور، المتهم بذبح شخص وفصل رأسه عن جسده والتجول بها في الشارع، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

المصدر: اليوم السابع

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