"التعافي من "كوفيد" و"اختبار PCR " من أكثر الاستفسارات شيوعا على محرك البحث "غوغل"

أعدت شركة "غوغل" قائمة بأكثر عمليات البحث شيوعا عام 2021.

وغالبا ما طلب المستخدمون عام 2021 من محرك البحث "غوغل" تفسير عبارات مثل " كيفية التعافي" و"كيفية إحياء الذكرى" و"كيفية الحفاظ على الصحة النفسية".

جاء ذلك يوم 8 ديسمبر على حساب المكتب الروسي للشركة.

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بالإضافة إلى ذلك، فإن الاهتمام بـ"اللقاح ضد "كوفيد" قد تجاوز الاهتمام بـ"اختبار PCR ".

وبين الاستفسارات الأخرى الأكثر شيوعا: "لعبة الحبار" و"هل سيكون هناك إغلاق آخر" و"من أين يمكنني الحصول على القوة" و"متى يمكنني التلقيح" و"كيفية مساعدة كوكبنا".

ومن بين أكثر استفسارات المستخدمين الروس شيوعا "ماذا يعني "Simple-dimple" و "pop it" " و Clubhouse و"الصداقة" و"النسوية" و"اختبار PCR ".

ومن أهم أحداث العام التي حظيت باهتمام المستخدمين الروس هي بطولة كرة القدم الأوروبية، أولمبياد طوكيو، يوروفيجن 2021، بطولة العالم للهوكي 2021، عيد الأب، حرب أفغانستان، إطلاق النار في قازان، انتخابات مجلس الدوما، قطع قناة السويس.

المصدر: نوفوستي