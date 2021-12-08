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مصر.. تحذير من حقنة يستخدمها عدد كبير من المواطنين

مجتمع

مصر.. تحذير من حقنة يستخدمها عدد كبير من المواطنين
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حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام ما يسمى شعبيا "حقنة البرد"، أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، والتي تتكون من خليط من المضاد الحيوي، والكورتيزون، ومسكن الألم.

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وأكدت الهيئة أنه لا يوجد علاج محدد لنزلات البرد، وإنما يتم استخدام بعض الأدوية التي تساعد على تخفيف بعض الأعراض، بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص. 

ولفتت إلى أن الاستخدام الأمثل للأدوية يجب أن يكون وفقا للحالة الصحية لكل شخص على حدته، ونبهت لخطورة استخدام الكورتيزون؛ حيث أنه يسبب ضعفا في المناعة، ويؤثر بشكل مضر على مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت أن المضاد الحيوي بشكل عام لا يعالج نزلات البرد؛ لأنها عدوى فيروسية، وإنما يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، فضلا عن أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوماً لها على المدى البعيد. 

وأشارت إلى أن استخدام مسكن الآلام وخافض الحرارة؛ يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، والإفراط في استخدامه يسبب قرحة في المعدة، واختلال في وظائف الكلى.

المصدر: صدى البلد

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