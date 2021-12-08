مشهد "رومانسي" بين أصالة وزوجها خلال حفلها الغنائي بموسم الرياض (فيديو)

في مشهد "رومانسي"، صعد الشاعر العراقي فائق حسن، زوج الفنانة السورية، أصالة نصري، إلى المسرح خلال إحيائها لحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، وقام بإلباسها عباءته لبرودة الطقس.

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وانتشرت مقاطع فيديو توثق هذا المشهد في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار فائق حسن ردود فعل واسعة، إذ أشاد العديد من رواد المواقع بهذا "التصرف النبيل"، في حين هتف الحاضرون وصفقوا لهذا التصرف.

المصدر: RT