مأساة في بيت كويتي.. أب يدهس أطفاله الثلاثة بالخطأ
Reuters
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دهس مواطن كويتي بسيارته أطفاله الثلاثة عن طريق الخطأ صباح اليوم الأربعاء، في منطقة بر كبد.
وفي تفاصيل الواقعة، قال مصدر أمني إن المواطن كان يرجع بالسيارة للخلف ولم يتمكن من رؤية أطفاله الثلاثة الذين كانوا يلعبون فدهسهم عن طريق الخطأ فلقيت طفلة عمرها أربع سنوات مصرعها في الحال، فيما أصيب طفلان آخران، لم يتجاوزا السابعة بإصابات بالغة نقلا على أثرها إلى المستشفى وأدخلا غرفة العناية المركزة.
وأضاف المصدر أن رجال الأمن فتحوا تحقيقا في الواقعة وتحفظوا على الأب، ولا تزال التحقيقات جارية.
المصدر: "القبس"
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