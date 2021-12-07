مصر.. سائق نادية الجندي يكشف تفاصيل سرقة آلاف الجنيهات منها

أجلت محكمة جنح شمال الجيزة في مصر اليوم الثلاثاء، الحكم على خادمة الفنانة نادية الجندي، في اتهامها بسرقة خاتمين ألماس لجلسة 28 ديسمبر.

إقرأ المزيد

وتعرضت الفنانة نادية الجندي للسرقة، واتهمت الفنانة الخادمة بسرقة مجوهرات من داخل فيلتها، وخلال تحقيقات واقعة سرقة الفنانة نادية الجندي.

وقال سائق الفنانة في شهادته على الواقعة: "أنا جاي أشهد النهاردة إني كنت موجود في الفيلا بتاعة الأستاذة نادية الجندي ولقتها بتصوت وبتزعق وأنا روحت على صوتها لقتها موقفة الخدامة اللي اسمها زينب وبتقول إن هي شافتها قدام الدولاب بتاخد فلوس منها".

تابع السائق: "بعد كدا روحنا على المطبخ عشان زينب قالت إن هي شايلة الفلوس اللي وخداها تحت المطبخ وفعلا لقينا شنطة تحت المطبخ فيها فلوس كتير لما عديناهم لقناهم حوالي 47 ألف جنيه وأستاذة نادية سامحتها عشان كنا داخلين على شهر رمضان ودا اللي أنا جاي أشهد بيه النهارة".

أضاف سائق نادية الجندي: "الكلام ده حصل قبل شهر رمضان اللي فات وأنا مش فاكر التاريخ بالظبط، وكان في فيلا الأستاذة نادية الجندي في طريق مصر إسكندرية الصحراوي".

وكانت محكمة جنح شمال الجيزة، قد قضت بحبس الخادمة لمدة سنة، وبراءة زوجها من الاتهامات المسندة إليه، بعد اتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي في كرداسة.

المصدر: القاهرة 24