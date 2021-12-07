من العربيات.. وزيرة خارجية وعارضة أزياء وعالمة في قائمة "بي بي سي" لأكثر النساء تأثيرا في العالم

نشرت "بي بي سي" قائمتها لأكثر 100 امرأة إلهاما وتأثيرا على المستوى العالمي لعام 2021، وضمت القائمة عربيات رائدات أبرزهن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

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وقالت "بي بي سي" عن المنقوش إنها "أصبحت نجلاء المنقوش هذا العام أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية في ليبيا حين اختيرت لشغل المنصب في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي أيضا أستاذة قانون، ومحامية في القانون الجنائي. وكانت خلال الثورة الليبية عام 2011، قد انضمت إلى عضوية المجلس الوطني الانتقالي، وعملت على بناء صلات مع منظمات المجتمع المدني".

المرأة العربية الثانية البارزة التي دخلت قائمة "بي بي سي" لأكثر نساء الكوكب إلهاما وتأثيرا، كانت حليمة آدن، الناشطة الصومالية في مجال حقوق الإنسان وعارضة الأزياء السابقة.

وتعرف "بي بي سي" حليمة آدن بانها صومالية الأصل وأول عارضة أزياء عالمية محجبة، كانت ولدت "في مخيم للاجئين في كينيا. وفي عام 2017، وقّعت عقدا انضمت بموجبه إلى وكالة IMG للعارضات، وهي واحدة من أكبر وكالات عرض الأزياء في العالم. وتضمن العقد بندا يؤكد على أن حليمة لن تجبر على نزع حجابها أثناء قيامها بعرض الأزياء".

وفي التفاصيل، كتبت "بي بي سي" عن حليمة آدن أنها "أول عارضة محجبة تظهر على غلاف مجلتي (بريتيش فوغ) و(ألور، والنسخة السنوية الخاصة بملابس السباحة من مجلة "سبورت إلاستريتيد) الأمريكية. وهي ناشطة في مجال توعية النساء المسلمات، وتعزيز حضورهن، وكانت سفيرة نوايا حسنة لدى اليونيسيف في مجال حقوق الطفل.

وفي عام 2020، تخلت حليمة عن عرض الأزياء بعد اقتناعها بأن هذا العمل لا يتوافق مع مبادئ دينها الإسلامي، ولكنها رغم ذلك ما زالت ذات تأثير ونفوذ في عالم الأزياء وخارجه".

ونقل عن حليمة آدن قولها: "رأينا كيف اضطر العاملون في الخطوط الأمامية إلى القيام بإجراءات استثنائية لحمايتنا أثناء الوباء، وأرجو أن نثمّن ونقدّر التضحيات التي قدموها. بإمكاننا تغيير العالم نحو الأفضل عن طريق السير قدما، ونحن معترفون بالجميل".

وإلى جانب الليبية المنقوش والأمريكية من أصل صومالي آدان، تأتي سيدة سورية، وهي عالمة متخصصة في علم فيروسات النباتان وتدعى صفاء قمري.

وتصف "بي بي سي" قمري بأنها عالمة متخصصة تبحث "عن علاجات للأوبئة التي تعيث بالمحاصيل الزراعية فسادا. وبعد اكتشافها بذورا تتمكن من ضمان الأمن الغذائي في بلدها سوريا، خاطرت د. صفاء بحياتها من أجل إنقاذ هذه البذور من مدينة حلب".

وذكر عنها أنها قضت "سنوات طويلة في اكتشاف فصائل نباتية مقاومة للفيروسات، ومنها فصيل من الفول بإمكانه مقاومة فيروس السوس الأصفر ".

وانضمت إلى هذه الصفوة من أكثر النساء المئة تأثيرا وإلهاما، المصرية نادين أشرف، وهي تدرس "الفلسفة وتؤمن بوسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتغيير. ولديها حماس كبير لنشر المعرفة بحيث تكون متاحة للجمهور العام".

ومن سيرتها أيضا أنها "مؤسسة صفحة على إنستغرام اسمها "أسولت بوليس" تشارك من خلالها نساء مصريات بنشر قصص عن حوادث تحرش مررن بها. واليوم تعتبر الحركة النسوية نادين شخصا أساسيا في التغيير الاجتماعي والنضال ضد التحرش الجنسي".

المصدر: بي بي سي