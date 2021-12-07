تقرير: اسم عربي هو الأكثر شعبية في بريطانيا لعام 2021

كشف موقع الأبوة والأمومة البريطاني "BabyCentre" عن أسماء 100 من الفتيان والفتيات التي سجلها مستخدموه في عام 2021، حيث احتل اسما محمد وأوليفيا الصدارة في كل فئة.

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وخرج اسم صوفيا للفتيات من الصدارة لصالح اسم أوليفيا لفترة وجيزة العام الماضي، لكنه عاد إلى المركز الأول بالنسبة للفتيات، في حين ظهر اسم محمد كالعادة في المقدمة، عندما يتم الجمع بين جميع الاختلافات الإملائية في الأسماء المختلفة المرتبطة به، وفق "دايلي ميل".

وأشار الموقع المختص إلى أنه بعد فترة من عدم الاستقرار بسبب فيروس كورونا، اختار الآباء المتفائلون أسماء مرادفة لبدايات جديدة ، مثل "أورورا"، على مدار العام.

وفي عام الحجر بسبب فيروس كورونا، تطرق البعض إلى تسمية الأطفال تيمنا بأسماء أبطال العديد من العروض التي بثتها منصات البث، حيث ارتفعت نسبة الأسامي الموجودة في بعض العروض بشكل لافت.

وبعد يورو 2020 وأولمبياد طوكيو، قام عشاق الرياضة أيضا بتسمية أطفالهم تيمنا بالرياضيين الحاليين لهذا العام، بمن فيهم جاك - المستوحى من لاعب كرة القدم الإنجليزي جاك غريليش، و جايسون - المستوحى من الأولمبي جيسون كيني - ولوك، من لاعب كرة القدم لوك شو، الذي حلت أسماؤهم ضمن أكثر 100.

وكان من بين الخمسة الأوائل للفتيان، محمد، وهو اسم من أصل عربي، بالإضافة إلى نوح وأوليفر وجورج وليو.

المصدر: "دايلي ميل"