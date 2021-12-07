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بالفيديو.. نساء يضربن رجلا تحرش بقاصرات

مجتمع

بالفيديو.. نساء يضربن رجلا تحرش بقاصرات
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في مدينة فيساكاباتنام الهندية، تعرض رجل للضرب المبرح، من قبل أفراد عائلات ونشطاء بعض المنظمات النسائية الغاضبين، بسبب تحرشه بالطالبات القاصرات.

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وأظهر مقطع فيديو النساء وهن يقمن بضرب رجل يدعى شينا راو قد تعرض لفتاتين أثناء توجههما لأحد المراكز التعليمية، وأساء إليهما بتصرفاته الخادشة للحياء، لحين وصول الشرطة واعتقاله.

المصدر: "DNAIndiaNews"

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