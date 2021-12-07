"الحذف والمحذوف".. تغريدة "غامضة" للسفير السعودي لدى لبنان تثير تفاعلا وأمير يعلق
أثارت تغريدة "غامضة" للسفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، جدلا واسعا، بعد تحدثه عن "الحذف"، و"البحث عن المحذوف".
وعلى حسابه في "تويتر"، قال وليد بخاري: "الحذف من أساليب البلاغة ومن فعاليّته أنه يدفع الذهن للبحث عن المحذوف..مع بقاءِ القرائن الدالة عليه..!".
هذا وأعاد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، نشر هذه التغريدة وعلق قائلا: "والحذف كذلك يدفع الذهن الى التساؤل كيف يمكن أن يصبح شخص وزيرا للإعلام وكل مؤهلاته وخبراته تنحصر في حذف إجابتين..!".
والحذف كذلك يدفع الذهن الى التساؤل كيف يمكن أن يصبح شخص وزيرًا للإعلام وكل مؤهلاته وخبراته تنحصر في حذف إجابتين.. ! https://t.co/4GktjycU08— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) December 6, 2021
وتفاعل عدد من النشطاء مع هذه التغريدة، حيث اعتبر أحد الحسابات أن هذا هو "الجواب الشافي"، واعتبر آخر أن هذه هي "البلاغة السياسية".
في حين علق أحد الحسابات بالقول: "المحذوف ساطع في البيان وقبله وبعده".
الجواب الشافي 👌👌👌 https://t.co/bSst4zuTxa— Asma🇸🇦 (@iAsma_HS) December 6, 2021
المحذوفُ ساطعٌ في البيان وقبلَه وبعدَه— Sejean Azzi (@AzziSejean) December 6, 2021
المصدر: RT
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