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مصر.. شاب من ذوي الهمم يحقق حلمه بعد سرده أمام السيسي

مجتمع

مصر.. شاب من ذوي الهمم يحقق حلمه بعد سرده أمام السيسي
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حقق الشاب المصري من ذوي الهمم عبد الرحمن عرام، حلمه بعد مشاركته في حفل "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وقال الشاب المصري خلال فعاليات الحفل إنه يرغب فى أن يكون إعلاميا.

وتحقق حلم الشاب عبد الرحمن عرام، حيث قدم فقرة ضمن فقرات برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذى يعرض على القناة الأولى، قائلا: "صباح الخير على حضراتكم.. انا سعيد جدا أنى التقى بحضرتكم على كرسى المذيع لأول مرة فى صباح الخير يا مصر.. وده حلم كان زمان.. ووجودى ده دليل أنه في عهد الرئيس السيسي يتم الاهتمام بطاقات الشباب، وطاقات أصحاب الهمم".

وأجرى الشاب عبد الرحمن عرام الحوار، مع الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ووجه لهما بعض الأسئلة، ضمن البرنامج. 

المصدر: اليوم السابع

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