أول عارضة أزياء من قصار القامة في مصر تكشف كواليس مكالمة السيسي ووعده الخاص لها (صور)

علقت أول عارضة أزياء من قصار القامة في مصر‎ نسمة يحيى على مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي معها، وكشفت كيف أن المكالمة أثرت عليها بشكل كبير، ولاسيما أنها كانت "غير متوقعة".

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وقالت نسمة يحيى في حديثها لـ"القاهرة 24" إنها "فوجئت بأن مكتب الرئاسة يتصل بها ليعلمها أن الرئيس يريد تكريمها على الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة" مضيفة أن "مكتب الرئاسة أخبرها أن الرئيس يحاول الوصول إليها منذ فترة لكي يكرمها".

وتابعت: "بعد ذلك أخبرني مكتب الرئاسة أن الرئيس سيتحدث إلي بعد دقيقة فانتظرت وإذا بالرئيس يكلمني عبر التليفون ويشكرني على الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية كما أخبرني أنه يتابعني باستمرار وفخور بي وبما أقدمه".

وأضافت: "ثم أخبرني أن السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس هي الأخرى تتابعني وأنها ستكلمني بنفسها لتشكرني على الإنجازات وما أحققه، فطبعا كنت سعيدة جدا بكلام الرئيس. بعد ذلك سألني الرئيس عما أحتاجه فقولت له لا أحتاج شيئا فسألني ثانية فقولت له أريد فقط أن أراك يا سيادة الرئيس فقالي لي سأكرمك قريبا".

وتابعت: "الرئيس قالي لي المكتب سيأخذ رقمك كما أخبرني أنه سيكون لي تكريم خاص منه عندما يأتي موعد التكريم الذي سيحدده مكتب الرئاسة"، وأضافت أن مكالمة الرئيس جعلتها تعيد التفكير في أمور أخرى كما دفعتها للتفكير في تحقيق مزيد من الإنجازات.

واختتمت نسمة حديثها: "المكالمة كانت عظيمة وكانت مفاجأة لي الحقيقة وهي كانت منذ نحو أسبوعين وبشكر الرئيس السيسي عليها وإن شاء سأحقق مزيد من الإنجازات".

وحضر اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

المصدر: "القاهرة 24"