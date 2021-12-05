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بالصور.. العثور على بقايا حمير في منطقة جزائرية والأمن يحقق حول تسويقها للاستهلاك البشري

مجتمع

بالصور.. العثور على بقايا حمير في منطقة جزائرية والأمن يحقق حول تسويقها للاستهلاك البشري
Reuters SHEREEN TALAAT
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تمكنت قوات الأمن الجزائرية من العثور على بقايا حيوانات حمير، داخل مفرغة عشوائية في منطقة سيدي البشير بإقليم ولاية وهران.

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وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن العملية التي نفذها أفراد الدرك بالتنسيق مع منظمة حماية المستهلك بوهران، في أعقاب تفتيش موقع بمفرغة عشوائية، أسفرت عن العثور على بقايا حمير، حيث تم تفتش المنطقة إثر استغلال معلومات أفاد بها مواطن اتصل بمنظمة حماية المستهلك، بعد عثوره على رؤوس وعظام حيوانات، تبين أنها تعرضت للسلخ، لترمى بقاياها في مفرغة عشوائية قرب حي "1600" مسكن بمنطقة سيدي البشير.

بالصور.. العثور على بقايا حمير في منطقة جزائرية والأمن يحقق حول تسويقها للاستهلاك البشري

وبحسب "النهار"، فإنه من المرجح أن تكون تلك البقايا وهي عبارة عن رؤوس وهياكل عظمية لقطعان من الحمير، من مخلفات استغلالها لتسويق لحومها للاستهلاك البشري.

بالصور.. العثور على بقايا حمير في منطقة جزائرية والأمن يحقق حول تسويقها للاستهلاك البشري

وأوضحت النهار أنه وفقا لمعلوماتها، فإن مصالح الدرك الوطني بوهران فتحت تحقيقا معمقا، لمعرفة مصدر تلك البقايا وما إذا كان الأمر يتعلق بنشاط شبكة لتسويق لحوم الحمير في أسواق ومحلات الجزارة.

بالصور.. العثور على بقايا حمير في منطقة جزائرية والأمن يحقق حول تسويقها للاستهلاك البشري

المصدر: "النهار" الجزائرية

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