مصر.. وفاة العملاقة هدى شحاتة بعد معاناة مع المرض (صور)

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن العملاقة هدى شحاتة عبد الجواد (29 عاما) التي دخلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، توفيت اليوم بعد معاناة مع المرض.

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وأعلن أنه سوف يتم تشييع جثمان هدى شحاتة يوم 5 ديسمبر بمقابر أسرتها الكائنة بمركز الحسينية.

وسبق لروحية عبد العزيز عبد الرحمن والدة هدى وقالت إنه عقب ولادة ابنتها كانت تنمو بشكل طبيعي، وبعد مرور عدة سنوات بدأ جسدها يتضخم وطولها يزداد.

وأضافت في تصريح لموقع "أخبار اليوم" المصري أنها ترددت بها على الأطباء الذين أكدوا أنها تعاني من خلل بالغدة النخامية مما أصابها بتضخم فى جسدها، مشيرة إلى أنها حولت علاجها لكن دون جدوى وصرحت بأن ابنتها لم تكمل دراستها بسبب تنمر زملائها، وذكرت أن ابنها محمد شقيق هدى يعاني من الحالة المرضية نفسها.

توفيت هدى شحاتة الحاصلة على ثلاثة أرقام قياسية فى موسوعة "#جينيس" عن عمر يناهز الـ 29 عامًا، بعد صراع مع المرضhttps://t.co/Jud3X2CGNDpic.twitter.com/WDfthoSVny — مبتدا (@Mobtada) December 4, 2021

#بوابة_الوفد|وفاة هدى شحاتة الحاصلة على أرقام قياسية من موسوعة جينيس العالميةhttps://t.co/BE64qJ9emspic.twitter.com/0gAJteodwr — بوابة الوفد (@alwafdportal) December 4, 2021

المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري