حيلته فشلت.. إيطالي حاول الحصول على لقاح كورونا في ذراع اصطناعية

حاول إيطالي خمسيني من منطقة بيمونتي سعى للحصول على الشهادة الصحية للقاح كورونا دون أن ينجح في تلقي اللقاح على طرف اصطناعي كما روى رئيس هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد.

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وقال رئيس منطقة بيمونتي، ألبرتو تشيريو، على صفحته على "فيسبوك" إن "هذه القضية سخيفة لو لم تكن خطوة غير مقبولة في غاية الخطورة أمام التضحيات التي يفرضها الوباء على مجتمعنا بأسره من ناحية الوفيات وكلفته الاجتماعية والاقتصادية".

حيث تقدم الرجل مساء الخميس إلى مركز التلقيح في بييلا في بيمونتي شمال غرب إيطاليا، وكان الطرف الاصطناعي عالي الجودة لكن لونه وملمسه أثارا على الفور شكوك الممرضة المكلفة بتلقيحه والتي طلبت منه خلع قميصه واكتشفت الحيلة.

وطلب الرجل من الممرضة لاحقا أن تدعي وكأنها لم تلاحظ شيئا فرفضت وتم إبلاغ الشرطة بتهمة الاحتيال، كما قال رئيس بيمونتي على موقعه، موضحا أن الرجل "سيمثل أمام القضاء لما أقدم عليه".

وبحسب ما ورد كان الرجل عاملا صحيا وتم فصله من عمله لأنه لم يتلق التطعيم.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أمس الجمعة، تسجيل 74 وفاة بفيروس كورونا، مقابل 72 الخميس، في حين سجلت الإصابات 17030 حالة مقابل 16806.

وسجلت إيطاليا 134077 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ فبراير من العام الماضي، في ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

كما سجلت 5.08 مليون إصابة حتى الآن.

المصدر: BBC+رويترز