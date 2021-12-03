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مصر.. حسن الرداد يحسم الجدل حول وفاة دلال عبد العزيز بعد علمها بوفاة سمير غانم

مجتمع

مصر.. حسن الرداد يحسم الجدل حول وفاة دلال عبد العزيز بعد علمها بوفاة سمير غانم
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حسم الفنان المصري حسن الرداد الجدل الذي لا يزال دائرا حول حقيقة علم والدة زوجته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز قبل وفاتها بوفاة زوجها النجم سمير غانم.

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وقال الرداد خلال لقائه في برنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس": "لم يحدث.. وكنا مخبيين عليها فعلا لآخر لحظة.. وحالتها لم تكن تسمح بأن نخبرها بذلك .. وسمعت هري كتير بره .. وهناك بعض المواقع والسوشيال ميديا نشروا وتحدثوا عن أنها علمت بوفاته.. جابوا الكلام منين؟ فيه ناس نشرت شائعات بشكل شخصي عن حد .. جابوه منين؟.. مش كل واحد عنده حاجة أو موقع يستحل أنه يكتب أي حاجة.. حد يعرف إننا قعدنا 4 شهور في المستشفى مبنشفش الشارع غير واحنا خارجين أو داخلين للمستشفى .. بنبدل على المستشفى اللي فيها أستاذ سمير .. وعلى المستشفي اللي فيها أستاذة دلال .. وكنا في حالة نفسية سيئة لا تحتمل أي خبر سلبي أو شائعة!".

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز في يوليو الماضي عقب ما يزيد على شهرين من وفاة زوجها النجم سمير غانم إثر مضاعفات ڤيروس كورونا.

وتصدرت الفنانة دلال عبدالعزيز التريند عدة مرات منذ رحيلها خاصة مع عرض آخر أفلامها "فرق خبرة" الذي شاركت في بطولته مع محمد الشرنوبي وهدى المفتي ولايزال بدور العرض السينمائي.

وتحدثت النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز عن الراحل زوجها سمير غانم قبل رحيلهما قائلة إن الله يحبه، مشيرة إلى أن سمير غانم "ربنا كرمه بحب الناس".

المصدر: المصري اليوم

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