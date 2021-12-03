منظمة حقوقية مغربية تحذر من تزايد ظاهرة "التحرش بالتلميذات"

حذرت منظمة مغربية لحقوق الإنسان من تزايد ظواهر مخلة، من قبيل التحرش بالتلميذات، حول المؤسسات التعليمية في منطقة بإقليم وزان، داعية الجهات المختصة إلى التدخل قبل فوات الأوان.

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ونقلت صحيفة "هسبريس" عن بيان صادر عن المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان إشارته إلى "تنامي ظواهر مخلة، من قبيل التحرش بالتلميذات، ونشوب مشاجرات"، في محيط المؤسسات التربوية والتعليمية بجماعة تروال في إقليم وزان.

وقالت المنظمة الحقوقية المغربية في بيانها إن "هذه الظواهر المخلة بالحياء العام لم تعد خفية، بل استفحلت بشدة بفعل غياب الأمن والإنارة عن الشارع العام ومحيط الفضاءات التعليمية والتربوية، ما يجعلها غارقة في الظلام الدامس، ويؤثر على نفسية المتمدرسين".

وطالب المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان "بتعزيز دوريات الدرك الملكي بمحيط المؤسسات التعليمية"، ملقيا بالمسؤولية الكاملة على الجهات المسؤولة "عما يقع على مقربة من ثانوية وإعدادية الجماعة الترابية تروال".

ودعا البيان إلى تضافر الجهود لتجاوز هذه "الظواهر المشينة والخطيرة"، مطالبا في الوقت نفسه بـ "الضرب بيد من حديد على كل من حاول اعتراض التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، على حد سواء".

المصدر: هسبريس