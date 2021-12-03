ابنة شيرين عبد الوهاب توجه رسالة: أنا "بكرهك" (فيديو)

وجهت هنا، ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة غامضة لشخص يبدأ اسمه بحرف الـ"H" في فيديو جديد لها وهي تستمع لأغنية أجنبية تحمل عنوان "I hate you .. أنا بكرهك".

ويبدو أن هذه الرسالة موجهة إلى زوج والدتها الفنان حسام حبيب، الذي أفادت معلومات صحفية قبل أيام بأنهما تطلقا.

وقالت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عبر "تويتر": "شيرين طلقت حسام حبيب"، مؤكدة ان أي خبر طلاق سابق كان مجرد شائعة أما هذه المرة فالخبر مؤكد.

هذا وطرحت شيرين قبل أيام، أحدث أغانيها "كلها غيرانة" التي تقول فيها: ".... كلها غيرانة بتحقد والنفسية سواد... كلام الناس بقى بالنسبالي زي البنزين بيخليني أنور أكتر واثبت أنا مين".

المصدر: RT