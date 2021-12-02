هاني شاكر يعلق على عبارة الفنان عمر كمال "تمور وحليب" في حفله الأخير في السعودية

قال نقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر، إن مطرب المهرجانات عمر كمال "أهان سمعة البلد بعد استبدال كلمات أغنيته إلى تمور وحليب بدلا من خمور وحشيش خلال حفل بالسعودية".

وأضاف شاكر عبر قناة "صدى البلد":"النقابة تحاول الحفاظ على الأجيال القادمة وبعدين مينفعش هنا أقول كلام وأطلع بره أقول كلام تاني، وطالما أنت عارف إنك بتعمل غلط بتعمله هنا ليه في مصر".

وتابع: "إحنا نستنهض الدولة كلها أن تساعد النقابة في تقنين أوضاع الموسيقى في إنتاج الأغاني والمسرحيات في مصر".

وقال: "أنا استغربت من جرأة عمر كمال إنه يقول الكلام ده والناس مش مصدقة اللي بيحصل ده وتم إبلاغ عمر كمال بالتحقيق وهو جاي بكرة، وهيحضر التحقيق وهيكون في عقاب شديد".

وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية أعلنت رفضها تجاوزات المطرب عمر كمال مؤخرا.

وقالت النقابة في بيان الأربعاء، إن "مصر وطن مقدس ومصان عرفت التوحيد قبل الأديان واستأمن الأنبياء أرضها فكانت لهم ملاذا وأمانا، وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تهان".

وأضافت: "في آخر حفلات المطرب عمر كمال في السعودية حينما سئل عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيرة، قال (أنا واقف على أرض طاهرة) علما بأن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها على القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشء".

المصدر: "المصري اليوم"