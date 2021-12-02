بالفيديو.. رئيس مجلس الوزراء الكويتي يؤدي "العرضة بالسيوف" خلال زيارة للقوة البرية شمال البلاد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rva9
أظهر مقطع فيديو لقطات تجمع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد والشيخ ثامر العلي وهما يؤديان "العرضة بالسيوف" خلال زيارة للقوة البرية باللواء الـ6 بمنطقة الأديرع الكويتية.
و"العرضة بالسيوف" هي رقصة شعبية تؤدى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد حيث اشتهرت فيها عدة مناطق بالخليج العربي.
والعارضون بالسيوف، هم من يلعبون بسيوفهم في صفوف عن طريق حركات منتظمة.
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والشيخ ثامر العلي يؤديان «العرضة بالسيوف» خلال زيارة للقوة البرية في اللواء السادس بمنطقة الأديرع pic.twitter.com/kWRIyBLHaq— جريدة الجريدة (@aljarida) December 2, 2021
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.