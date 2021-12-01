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مرصد متخصص: تسجيل 41 شائعة في الأردن الشهر الماضي

مجتمع

مرصد متخصص: تسجيل 41 شائعة في الأردن الشهر الماضي
Reuters
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سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، 41 شائعة تم تداولها عبر وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد الشهر الماضي.

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وحسب التقرير الشهري الذي أصدره "أكيد" اليوم، فإن الأردن شهد انخفاضا طفيفا في عدد الشائعات إذ أنه سجل 43 شائعة في أكتوبر الماضي.

وحسب تصنيف "أكيد" للشائعات حسب مضمونها فإن الشائعات ذات الطابع الأمني تصدرت القائمة بـ 12 شائعة، ونسبة 29 في المئة من إجمالي الشائعات، تلتها الشائعات الاقتصادية بتسع شائعات، فيما سجل 8 شائعات تناولت الشأن العام، التي جاءت في المرتبة الثالثة.

وفي المرتبة الرابعة حلت الشائعات السياسية وبنسبة 15 في المئة، تلتها الشائعات الصحية بنسبة 12 في المئة، وأخيرا الشائعات الاجتماعية بشائعة واحدة ونسبة 2 في المئة.

ووفق تصنيف "أكيد" للشائعات حسب مصادرها، فقد تبين أن 39 شائعة كانت مصادرها داخلية، وبنسبة 95 في المئة، فيما صدرت شائعتان عن جهات خارجية بنسبة 5 في المئة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي مصدر 35 شائعة، أما الشائعات الست الباقية فقد روجت لها وسائل الإعلام.

 

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

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