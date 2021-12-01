بعد 3 سنوات على وفاته..جامعة مصرية تمنح الدكتوراه لباحث متوف
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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في لفتة إنسانية، منحت جامعة مصرية درجة الدكتوراه الاعتبارية لباحث، بعد وفاته بثلاث سنوات.
وفي التفاصيل، منحت كلية الآداب في جامعة المنيا، الباحث أحمد رأفت خليفة، درجة الدكتوراه الاعتبارية تقديرا لجهوده في رسالته قبل الوفاة، بعد مرور 3 سنوات على وفاته.
وقررت إدارة الدراسات العليا بالكلية منحه درجة الدكتوراه الاعتبارية تنفيذا لتوصيات اللجنة في 2018، التي أوصت بمنح الباحث درجة الدكتوراه في الآداب.
المصدر: "الوطن"
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