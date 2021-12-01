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بعد 3 سنوات على وفاته..جامعة مصرية تمنح الدكتوراه لباحث متوف

مجتمع

بعد 3 سنوات على وفاته..جامعة مصرية تمنح الدكتوراه لباحث متوف
Reuters Mohamed Abd El Ghany
العلم المصري
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في لفتة إنسانية، منحت جامعة مصرية درجة الدكتوراه الاعتبارية لباحث، بعد وفاته بثلاث سنوات.

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وفي التفاصيل، منحت كلية الآداب في جامعة المنيا، الباحث أحمد رأفت خليفة، درجة الدكتوراه الاعتبارية تقديرا لجهوده في رسالته قبل الوفاة، بعد مرور 3 سنوات على وفاته.

وقررت إدارة الدراسات العليا بالكلية منحه درجة الدكتوراه الاعتبارية تنفيذا لتوصيات اللجنة في 2018، التي أوصت بمنح الباحث درجة الدكتوراه في الآداب.

المصدر: "الوطن"

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