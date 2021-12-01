"سند الغلابة"..السيسي يوجه بعلاج طفلين في محافظة البحيرة

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالاستجابة الفورية لاستغاثة أسرة مقيمة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وأمر بعلاج طفلين من أبنائها.

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وبعد مناشدة العائلة السلطات والرئاسة المصرية لمعالجة ولديها، محمد (10 سنوات)، وصابر (8 سنوات)، المصابين بضمور في الخلايا الشبكية والحركية وبفقد الرؤية والحركة، تلقى والد المصابين مكالمة هاتفية من المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أبلغه فيها باستجابة الرئيس السيسي، حيث أوضح الأب قائلا: "لاقيت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بيكلمني، بيقولي أنا معايا تعليمات نقل حضرتك لمستشفى الدمرداش ونشوف طلباتكم".

وبعد مرور نصف ساعة على المكالمة توجهت سيارة إسعاف، لنقل الأسرة كاملة لمستشفى الدمرداش لأخذ عينات، للتأكد من عدم إصابتهم بمرض وراثي، كما درست وزارة التضامن الاجتماعي حالة الأسرة، وتم صرف معاش كرامة للأسرة، بالإضافة إلى صرف مبلغ 3500 جنيه للمساهمة في تكاليف علاج الأطفال، ومن جانبها صرفت محافظة البحيرة مساعدة مالية قدرها 250 ألف جنيه لعلاج الطفلين.

هذا وأعرب الأب عن شكره للرئيس السيسي قائلا: " أولا وأخيرا وفي كل وقت أحب أشكر الرئيس الإنسان..الأب..سند الغلابة اللي فرحنا كلنا".

وأضاف: "بتمنى مقابلة الرئيس أنا وزوجتي، هي أمنية حياتنا الوحيدة عشان نشكره".

وبحسب صحيفة "الوطن"، فقد عانت أسرة الطفلين 9 سنوات، في علاج طفلهم الأول محمد منذ عمر عام واحد، بعد إصابة الطفل بخلل في الكلى، وإصابته أيضا بمرض السكري، وعند بلوغه الخامسة من عمره، أصيب الطفل بضمور في الخلايا الشبكية والحركية، وبفقدان الرؤية والحركة، وبعد عامين فقط أصيب الطفل الثاني صابر بنفس الأمراض، واستمرت الأسرة في البحث عن علاج لطفليها، ولكن لم تتوافر الظروف المادية للأسرة في تحمل مصاريف العلاج، إذ أن الأب صاحب الـ36 عاما، عامل زراعي، وزوجته ربة منزل.

المصدر: "الوطن"