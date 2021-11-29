جدل كبير في مصر بعد بكاء فنان كبير على الهواء

كشف الفنان المصري الكبير رشوان توفيق عن مشكلات تعانيها عائلته بسبب رفع ابنته دعوى قضائية ضده، منوهًا إلى أن تلك المشكلات لها تأثير سيئ في العائلة.

إقرأ المزيد

وأضاف أنه يكافح طوال عمره ولم يثر مشكلات أو أذى أو أساء لأحد طيلة حياته، داعيًا الله أن يصلح حال ابنته.

ودعا الله أن يعود كل شيء إلى نصابه، متابعًا: "ابنتي ربة منزل وزوجتي ربة منزل، وكل الموجود كفاح 62 عامًا، جيل الفنانين القدام كنا نحفر في الصخر وما حصلنا عليه ليس بسهولة، وندعو أن ينتهي كل شيء بخير".

وكشف الفنان المصري خلال لقاء تلفزيوني عن أكبر مأساة يعيشها في حياته مع ابنته الصغرى آية، بعد أن وصل الأمر بينهما إلى ساحات القضاء.

وأوضح أن ابنته رفعت هي وابنها بمساندة زوجها دعوى قضائية ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وهو ما تسبب في بكائه خلال الحلقة دون أن يكشف عن نوع القضية التي قامت برفعها ضده.

المصدر: المصري اليوم + الوطن