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السعودية..الموارد البشرية ترد على مزاعم بفرض شركات على النساء ترك النقاب والحجاب للتوظيف

مجتمع

السعودية..الموارد البشرية ترد على مزاعم بفرض شركات على النساء ترك النقاب والحجاب للتوظيف
Reuters AHMED YOSRI
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ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على شكوى مواطن، بخصوص فرض بعض الشركات والجهات على النساء المتقدمات على الوظائف، ترك النقاب والحجاب والإلزام بالتزين".

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وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال أحد المواطنين: "هل يعقل يا وزير العمل أن فيه شركات وجهات يفرضون على النساء المقدمات على الوظائف ترك النقاب والحجاب والإلزام بالتزين؟ هل الشركات وصلوا لمرحلة ان يستخدمون النساء بغرض الجذب؟".

في حين رد حساب "العناية بالعملاء" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الشكوى، قائلا: "إن قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على نوع من التمييز على المتقدم لديه مخالفة للنظام.. بإمكانك تقديم بلاغ عبر تطبيق معا للرصد"، وأرفق الرابط لتقديم الشكوى.

المصدر: RT

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