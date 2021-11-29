السعودية..الموارد البشرية ترد على مزاعم بفرض شركات على النساء ترك النقاب والحجاب للتوظيف

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على شكوى مواطن، بخصوص فرض بعض الشركات والجهات على النساء المتقدمات على الوظائف، ترك النقاب والحجاب والإلزام بالتزين".

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وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال أحد المواطنين: "هل يعقل يا وزير العمل أن فيه شركات وجهات يفرضون على النساء المقدمات على الوظائف ترك النقاب والحجاب والإلزام بالتزين؟ هل الشركات وصلوا لمرحلة ان يستخدمون النساء بغرض الجذب؟".

في حين رد حساب "العناية بالعملاء" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الشكوى، قائلا: "إن قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على نوع من التمييز على المتقدم لديه مخالفة للنظام.. بإمكانك تقديم بلاغ عبر تطبيق معا للرصد"، وأرفق الرابط لتقديم الشكوى.

أهلاً بك



قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه مخالفة للنظام ، بإمكانك تقديم بلاغ عبر تطبيق معاً للرصد، على الرابط التالي:

الابستور : https://t.co/QlwoVGC88H

الاندرويد : https://t.co/rfhAMvA0rb

شاكرين تعاونك. — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) November 28, 2021

المصدر: RT