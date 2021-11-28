السعودية.. تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات حتى نهاية يناير المقبل

مددت السعودية صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وصلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليا دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 يناير 2022.

وذكرت مصادر سعودية أن المديرية العامة للجوازات بدأت العمل بالتمديد الذي أصدره وزير المالية، وقالت إنه يأتي في إطار جهود الحكومة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

ونقلت المصادر عن مديرية الجوازات أن التمديد سيتم "آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات".

وحسب المصادر، سيكون التمديد على النحو التالي:

أولا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 31 يناير 2022، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

ثانيا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج المملكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 31 يناير 2022.

المصدر: "عكاظ"