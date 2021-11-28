وثيقة سعودية نادرة تعود لقبل 63 عاما تضم عددا من الأطعمة الملكية (صورة)

نشر حساب "دارة الملك عبد العزيز" في "تويتر"، وثيقة نادرة تعود إلى 63 عاما مضى، وتضم قائمة بعدد من الأطعمة الملكية من المطبخ الملكي السعودي.

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وفي صورة الوثيقة التي نشرتها، كشفت الدارة أن هذه الوثيقة هي "صفحة من كتاب مؤرخ مصري زار المملكة، وسجل قائمة الطعام في قصر الناصرية الملكي لمأدبة الغداء الملكية، التي دعي إليها على شرف رئيس باكستان الراحل، المارشال محمد أيوب خان".

تاريخ"المطبخ/الطهي"السعودي وسيرة الغذاء تتولى #دارة_الملك_عبدللعزيز توثيقه،بالتعاون مع #هيئة_فنون_الطهي@MOCCulinary حيث كانت قصور الملوك والأمراء والأعيان تمتلك المبادرة في جلب أفكار أطعمة من الخارج ومن أحدث الأطعمة المحلية لأهميتها السياسية

تأملوا تلك"القائمة"قبل(63)عاماً pic.twitter.com/G4aBObOzeX — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) November 27, 2021

وضمت قائمة الأطعمة:

– حساء خلاصة اللحم مع خضار الموسم.

– سمك طون مقلي مع صلصلة الطرطير.

– لحم عجل مع صلصة بالكماء.

– جزر مقطع بالزبدة.

– سبانخ بالفرن.

– ديك رومي محمر بالفرن مع صلصلة الكرنبري.

– بطاطس دوفين مقلي.

– فاصولياء خضراء بالزبدة.

– أرز شرقي وكبة.

– فطائر ملفوفة مع كريما.

– خبز العشاء مدور وزبدة.

– سلطة الموسم.

– فواكه الموسم طازجة.

– مقبلاة.

– حليب طازج.

المصدر: RT