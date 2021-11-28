مصر..العثور على جثتي عريس وعروسته في "صباحية" الزفاف والكشف عن السبب

حادثة أليمة شهدتها قرية أبو المعاطي بمحافظة القليوبية المصرية، حيث لقي عريس وعروسته مصرعهما ليلة زفافهما إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما.

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وفي تفاصيل هذه الواقعة المروعة، أشار أفراد عائلتي الزوجين الراحلين إلى أنهم صدموا بهذا الحدث، أثناء قيامهم بالاطمئنان على العريسين في يوم الصباحية، وبالطرق على باب الحمام لم يستجيبا، فقاموا بكسر الباب والدخول فاكتشفوا وفاة المجنى عليهما داخل الحمام حال قيامهما بالاستحمام.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الشاملة بشبين القناطر، باستقبال جثتي عريس وعروسة، وانتقلت قوة من المباحث بالمركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين أن إبراهيم س.ع (22 سنة، عامل)، وزوجته رقية ع.م (19 سنة، ربة منزل)، متوفيان على إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، المتسرب من سخان المياه، أثناء استحمامهما بحمام الشقة في يوم الصباحية لليلة الزفاف.

وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح جثتي المتوفيين والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال التشريح لبيان سبب الوفاة.

المصدر: "بوابة الأهرام"