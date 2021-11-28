مصر..السيطرة على حريق في كنيسة ومواقع التواصل تضج بـ"بطولة" ضابط قبل وصول فرق الإطفاء (صور)
تداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة لضابط من قوة مديرية أمن الجيزة، ووصفوه بأنه أنقذ كنيسة "العذراء مريم"، بمنطقة الوراق، بعد تعرضها لحريق نتيجة ماس كهربائي.
واستطاعت الحماية المدنية بمحافظة الجيزة المصرية، من السيطرة على حريق كنيسة "العذراء مريم"، بعد الدفع بعربات الحماية المدنية، حيث نجحت في السيطرة عليه، قبل امتداده لمبان مجاورة، ودون إحداث تلفيات جسيمة، ودون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.
وكما كشفت التحريات فإن ماسا كهربائيا محدودا حدث في لوحة كهربائية، هو سبب الحريق.
النقيب احمد عادل مستناش تيجي عربيه المطافي تطفي الحريق في كبل كهرباء في كنيسه العذراء مريم بالوراق طفاها بنفسه وكان هيضحي بحياته، وانقذ المنطقه من كارثه محققه رجاله مصر اللي بجد— المايسترو1 Bassem👌🇪🇬💪 (@BassemElmassry) November 28, 2021
تعظيم سلام لشرطه مصر ✋🇪🇬 pic.twitter.com/UScD1H0TMN
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور للضابط أحمد عادل، حيث بادر بمحاولات إطفاء النيران، قبل وصول قوات الحماية المدنية، التي وصلت واستكملت عملية الإطفاء والسيطرة على الحريق، ويظهر الضابط في الصور وهو يرتدي ملابس العمل السوداء، وقد ظهرت على ملابسه آثار "بودرة الإطفاء"، والتف حوله عدد من مرتادي الكنيسة، ووجهوا له التحية.
بطولة ضابط شرطة أنقذت كنيسة العذراء مريم من كارثة— مبتدا (@Mobtada) November 28, 2021
النقيب أحمد عادل أحد أبطال قوة حراسة كنيسة العذراء مريم سمع أصواتا وشاهد دخانا داخل الكنيسة فأسرع إلى مصدر الحريق وأمسك بطفاية الحريق وقام بإطفاء الحريق بنفسه واستطاع إنقاذ الكنيسة وروادها من حريق كارثيhttps://t.co/VFSJIPF0pcpic.twitter.com/lU2qBDPG87
المصدر: "الوطن" + RT
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