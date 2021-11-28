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مصر..السيطرة على حريق في كنيسة ومواقع التواصل تضج بـ"بطولة" ضابط قبل وصول فرق الإطفاء (صور)

مجتمع

مصر..السيطرة على حريق في كنيسة ومواقع التواصل تضج بـ
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تداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة لضابط من قوة مديرية أمن الجيزة، ووصفوه بأنه أنقذ كنيسة "العذراء مريم"، بمنطقة الوراق، بعد تعرضها لحريق نتيجة ماس كهربائي.

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واستطاعت الحماية المدنية بمحافظة الجيزة المصرية، من السيطرة على حريق كنيسة "العذراء مريم"، بعد الدفع بعربات الحماية المدنية، حيث نجحت في السيطرة عليه، قبل امتداده لمبان مجاورة، ودون إحداث تلفيات جسيمة، ودون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.

وكما كشفت التحريات فإن ماسا كهربائيا محدودا حدث في لوحة كهربائية، هو سبب الحريق.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور للضابط أحمد عادل، حيث بادر بمحاولات إطفاء النيران، قبل وصول قوات الحماية المدنية، التي وصلت واستكملت عملية الإطفاء والسيطرة على الحريق، ويظهر الضابط في الصور وهو يرتدي ملابس العمل السوداء، وقد ظهرت على ملابسه آثار "بودرة الإطفاء"، والتف حوله عدد من مرتادي الكنيسة، ووجهوا له التحية.

المصدر: "الوطن" + RT

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