اليابان.. إلغاء تدريبات عسكرية بسبب احتجاج وحرصا على سلامة أغصان "ساكورا"

ألغت القوات البرية اليابانية تدريبات عسكرية مخطط لها في جزيرة أوكيناوا (جنوب البلاد) بسبب احتجاجات سكان محليين، حسبما أفادت قناة NHK التلفزيونية اليابانية اليوم السبت.

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وذكرت القناة أن حوالي 20 شخصا أقاموا حاجزا على طريق يقود إلى جبل "يائي"، مكان التدريبات المخطط لها. وقررت القيادة العسكرية إلغاء التدريبات.

ولفتت NHK إلى سبب آخر محتمل لإلغاء التدريبات هو وجود أدغال من أشجار الكرز الياباني (ساكورا) على الطريق نفسه، وهي أشجار تثير زهورها الوردية الجميلة إعجاب جماهير من اليابانيين كل فصل الربيع. وأوضحت القناة أن فروع ساكورا التي شكلت شبكة كثيفة على الطريق كانت تعرقل حركة الآليات العسكرية، لكن الجنود لم يجرؤوا على كسرها.

وكان من المخطط أن تجري تدريبات في مقاطعة أوكيناوا الجنوبية في إطار سلسلة من مناورات قوات الدفاع الذاتي اليابانية التي تجري في مختلف أنحاء البلاد في الفترة من 19 حتى 30 نوفمبر الجاري.

المصدر: "تاس"