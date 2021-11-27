إعلامية لبنانية شهيرة تؤكد طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب

زعمت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، أن الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، وزوجها، الفنان حسام حبيب، تطلقا.

إقرأ المزيد

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت نضال الأحمدية: "كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة، الطلاق وقع اليوم".

وأعادت نشر تغريدة لخبر في موقع "الجرس" الذي تملكه الأحمدية، جاء فيه أن "شيرين طلقت حسام حبيب".

كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة الطلاق وقع اليوم — نضال الأحمدية (@NidalAlAhmadieh) November 26, 2021

تجدر الإشارة إلى أن الإعلامية اللبنانية كانت قد أثارت الجدل في وقت سابق بسبب تسريبات نشرتها لوالد الفنان المصري حسام حبيب يتحدث فيها مع إحدى الصحفيات اللبنانيات عن علاقة حسام حبيب بزوجته شيرين عبدالوهاب، وأنه يخطط لزواجه من فتاة أخرى تكون أجمل وأصغر سنا، ثم خرجت شيرين لترد في تسجيل صوتي على التسريبات.

المصدر: RT