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إعلامية لبنانية شهيرة تؤكد طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب

مجتمع

إعلامية لبنانية شهيرة تؤكد طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب
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زعمت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، أن الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، وزوجها، الفنان حسام حبيب، تطلقا.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت نضال الأحمدية: "كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة، الطلاق وقع اليوم".

وأعادت نشر تغريدة لخبر في موقع "الجرس" الذي تملكه الأحمدية، جاء فيه أن "شيرين طلقت حسام حبيب".

تجدر الإشارة إلى أن الإعلامية اللبنانية كانت قد أثارت الجدل في وقت سابق بسبب تسريبات نشرتها لوالد الفنان المصري حسام حبيب يتحدث فيها مع إحدى الصحفيات اللبنانيات عن علاقة حسام حبيب بزوجته شيرين عبدالوهاب، وأنه يخطط لزواجه من فتاة أخرى تكون أجمل وأصغر سنا، ثم خرجت شيرين لترد في تسجيل صوتي على التسريبات.

المصدر: RT

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