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أب يضرب طفلته حتى الموت في محافظة مصرية والجهات المختصة تفتح تحقيقا

مجتمع

أب يضرب طفلته حتى الموت في محافظة مصرية والجهات المختصة تفتح تحقيقا
صورة تعبيرية
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لقيت طفلة لم تبلغ سوى العقد الأول من عمرها، مصرعها أثناء ضرب والدها لها حتى سقطت مغشيا عليها ثم فارقت الحياة، وذلك بقرية العتامنة بمركز طما في شمال محافظة سوهاج المصرية.

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وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، جثة هامدة، وبجسمها آثار كدمات متفرقة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتها أفادت بأن الطفلة سقطت مغشيا عليها أثناء ضرب والدها لها، ولم تتمكن من إنقاذها، حيث فارقت الحياة وهي في طريقها إلى المستشفى المركزي.

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة وبتقنين الإجراءات، تم ضبط الأب، وبمواجهته أقر بما سبق ذكره، وجرى التحفظ عليه لحين صدور تقرير الطب الشرعي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المصدر: صدى البلد

 

 

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