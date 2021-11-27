الكويتية حليمة بولند مغطاة بالذهب: شكرا أهل عمان على هذا الدلع! (فيديو)

أثارت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، الجدل مجددا بعد توثيقها لحظات ارتدائها عدة قلائد وسلاسل من الذهب التقليدي الثمين في سلطنة عمان.

وبحسب مقاطع فيديو نشرتها حليمة أمس الجمعة على حسابها في تطبيق "سناب شات"، قامت امرأة بإلباسها الذهب من قمة رأسها إلى القلائد والحزام.

ولم توضح ما إذا كان قد تم منح هذا الذهب لها بالفعل كهدية، حيث اكتفت بالتعليق: "شكرا أهل عُمان على الدلع، غرقوني بالذهب".

وأثارت حليمة الجدل لحظة وصولها إلى السلطنة، قبل يومين، بعدما أعلنت عن فقدان حقيبتها في المطار، ما تسبب بتكدرها على حد قولها، رغم أنها حضرت للسلطنة لتشهد تكريمها.

إثر ذلك، أعلنت مطارات عمان في بيان عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن "التعامل مع الحقائب في مطارات الدولة يتم وفق أعلى المعايير والتقنيات. وعلى أسس مهنية".

ولفتت إلى أنه "تم العثور على الحقيبة مع أحد الأشخاص، الذي أخذها عن طريق الخطأ". لتعود بولند لاحقا، وتوضح أنها تمكنت من استرداد حقيبتها المفقودة.

المصدر: RT