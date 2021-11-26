مصر.. بيغ رامي يرد لأول مرة حول زواجه للمرة الثانية (فيديو)

رد البطل المصري ممدوح السبيعي، المعروف باسم "بيغ رامي" بعد أيام من إثارة الجدل بشأن زواجه للمرة الثانية، معلقًا في مقطع فيديو قصير نشره عبر صفحته على "فيسبوك".

إقرأ المزيد

وبدأ "بيغ رامي" حديثه في مقطع الفيديو، مرحبا بمتابعيه واستقبالهم ليوم الجمعة، ثم استشهد بحديث نبوي "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، واستكمل بعد ذلك حديثه: "اسمحولي أقولكم نصيحة صغيرة.. محدش يعرف ظروف حد ولا يحكم على حد ربنا مخلقناش نحاسب بعض.. كل واحد بيتصرف وربنا بيحاسبنا في الآخر.. مش معنى كدا إننا معفيين من الغلط أو مش اصحاب اخطاء في حياتنا.. لكن ربنا هو اللي بيحاسب الكل والحمدلله".

واختتم البطل المصري حديثه: "الكلام مش موجه لأي موضوع وأنا حبيت أن الناس شاغلة نفسها بحاجات متعرفهاش عنها حاجة ولا تعرف تفاصيلها".

المصدر: RT