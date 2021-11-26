الأردن.. الجهات المختصة تلقي القبض على مطلوب أطلق النار على قوى أمنية وبحوزته عدة أسلحة (صور)

قال الناطق باسم مديرية الأمن العام بالأردن إن الجهات المختصة ألقت القبض على مطلوب مشتبه بإتجاره بالمخدرات بمنطقة البادية الشمالية، بعد مقاومة استخدم فيها المطلوب سلاحا ناريا.

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وكشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن إدارة مكافحة المخدرات تابعت وعلى مدى الأيام الماضية المطلوب وحددت مكان وجوده داخل منزله، حيث حاصرته القوة الأمنية، وقام فور مشاهدته لهم بإطلاق النار باتجاههم، وتمكنت القوة من التعامل معه وإلقاء القبض عليه دون وقوع أية إصابات تذكر.

وأضاف أنه ‏وبتفتيش مكان وجوده عثر على ستة أسلحة نارية، إضافة إلى كمية من مادة الكريستال المخدرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

المصدر: عمون