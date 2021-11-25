روجت لممارسة الرذيلة وشجعت على الإجهاض.. ما قصة "أماني" التي أثارت غضب السعوديين؟

تصدر وسم "القبض على الملحدة أماني" قائمة الأكثر تداولا على موقع "تويتر" في السعودية خلال الساعات الماضية، حيث طالب مغردون بالقبض عليها لترويجها ممارسة الرذيلة وتشجيعها على الإجهاض.

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وأثارت الشابة "أماني" وهي من الرياض مواليد 1993، الجدل على موقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر لها فيديو من غرفة دردشة على "تويتر" مع بعض الشابات وهن يتحدثن عن موضوع "الحرية الجنسية للمرأة".

وبحسب الفيديو، قالت أماني إنه من حق المرأة "ممارسة الجنس في الوقت الذي تراه مناسبا ومع من تراه مناسبا بدون الاستعانة بطرق الوقاية".

وأضافت: "من حق المرأة أيضا أن تجهض جنينها في الوقت الذي تراه مناسبا، سواء كانت متزوجة أم لا، سواء كان الحمل يؤثر على حياتها أم لا، القرار يعود لها، ليس من حق أي شخص أن يقرر ما إذا كان من حقها الإجهاض أم لا".

وأثار حديث أماني استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ترجموا استيائهم بتغريدات مطالبين بالقبض عليها من قبل السلطات المعنية.

واعتبر مغردون أن أماني تسعى لنشر أفكار مغلوطة عن الحرية الجنسية للمرأة بين أوساط الفتيات، دون رقيب أو حسيب، بطريقة تسيء لقيم المجتمع السعودي.

يذكر أن السلطات السعودية كانت قد أعلنت قبل ساعات عن القبض على مواطن "أساء للذات الإلهية" في غرفة دردشة عبر موقع "تويتر".

#القبض_على_الملحده_أماني إلحاد المسعودين ليس بالشيئ الجديد ، إنما الجديد جرأتهم على السخرية وإزدراء الدين بصورهم وأسمائهم الحقيقية ، في ظل صمت مريب من مؤسسات الدوله ! بمقابل سعار مؤسسات الدوله لكل مايسئ للذات الأنثوية ، هل بات حق المرأة مقدم على حق الله ؟ pic.twitter.com/yVIDyx323C — point (@point2115) November 24, 2021

يارب ياكريم أن تشفي صدور قوم مؤمنين بهذه الملحـ ـحدة وأمثالها.. اللهم أجعل الشقاء مصيرها في الدنيا والآخرة #القبض_علي_الملحدة_امانيpic.twitter.com/Wd6YqK2m8k — Theeb (@TheebofUmmah) November 24, 2021

لا خير فينا وهناك من هو بيننا ويتلفظ بألفاظ تخر منها الجبال وتتفطر منها السموات.

دافعوا عن حبل نجاتكم يامسلمين! #القبض_على_الملحدة_أمانيpic.twitter.com/68etv2KuXU — Mohammed (@Dr__M_S_M_S) November 24, 2021

المصدر: RT