هاني شاكر منعهم من الغناء.. فهل سيمنع أشرف زكي "مطربي المهرجانات" من التمثيل في مصر؟

أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي، أن النقابة لن تمنح مطربي المهرجانات تصاريح تمثيل إلا بموافقة المهن الموسيقية.

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وخلال مداخلة تلفزيونية، عبر فضائية "الشمس"، قال زكي إن "أول شرط في قانون النقابات هو الحفاظ على المهنة ، والحرية ليست حرية مطلقة لكن هناك حرية تحترم المجتمع والأذواق وكل المبادئ العامة".

ورأى زكي أنه لا وجود لفن جيد أو رديء، موضحا أن "الفن يعتمد على التقييم واختلاف الأذواق، لكن هناك بعض الأمور تحصل تحت شعار الفن لكنها ليست فنا".

وعلق على قرار منع بعض مطربي المهرجانات من الغناء، قائلا: "أنا لا أستطيع التحدث بمعايير أو معطيات المهن الموسيقية لأن ظروفهم أصعب بكثير".

المصدر: RT