بعد زواج "بيغ رامي" الثاني".. أستاذ فقه بالأزهر: من قال إن تعدد الزوجات سنّة فهو كاذب

كشف الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن شرط عدم التعدد عند الزواج في المذهب الحنبلي.

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وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، أشار الشيخ أحمد كريمة، إلى أن "المذهب الحنبلي أجاز للمرأة أن تشترط عند إنشاء عقد الزواج الصحيح على زوجها ألا يتزوج عليها أو يخرجها من بلدها أو يمنعها من العمل والوظيفة أو يحول بينها ودراستها، وإذا قبل الزوج فإنه يكون ملزما بالعمل".

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف: "ليتنا نعيد القضاء الشرعي لحل معضلات فقه الأسرة والأحوال الشخصية، كما كان في القرن الماضي، ومن يقول إن تعدد الزوجات من السنة كاذب"، لافتا إلى أنه "إذا لم تشترط الزوجة ألا يتزوج عليها في عقد الزواج الصحيح، فإن من مكارم الأخلاق أن يتحلى الزوج بالشفافية والصراحة والمصداقية، خاصة أن الإسلام والشرائع السماوية كافة تحرم الكذب والخداع والتدليس والتزوير، وأن هناك حالات يفضل فيها ألا يخبر زوجته بأنه سيتزوج عليها لأمور تخصه، وهذا لا يؤثر في سلامة العقد".

وأكد أحمد كريمة أنه "يستحب ويفضل ومن مكارم الأخلاق أن يعلم الرجل زوجته ويقنعها"، مشددا على ضرورة "إعادة آداب فقه الأسرة للأسر المصرية والعربية، لأنه أصبح غائبا عنهم، وهو ما يؤدي إلى حدوث فضائح وفظائع عبر منصات التواصل الاجتماعي تنال من سمعة الناس".

وبحسب صحيفة "الوطن"، حاولت مقدمة البرنامج أن تحصل من الشيخ على حكم شرعي في واقعة زواج بطل كمال الأجسام العالمي، "بيغ رامي" دون معرفة زوجته الأولى، ولكن أستاذ الفقه رد عليها قائلا: "أناشدك..أبعديني عن الحالة الشخصية لأن عملنا الأكاديمي والدعوي لا يجعلنا ندخل في معارك، ولا أدعو بكلامي هذا إلى التعدد، هو أمر جائز، فالأصل في الزواج ليس التعدد، ومن يقول إن التعدد سنة أقول له أنت كذاب، فهو جائز إذا وجدت المقتضيات، كما أنه ليس حراما أو مكروها".

المصدر: "الوطن"