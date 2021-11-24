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موقع مصري ينشر صورا للجاسوسة الإسرائيلية انشراح موسى قبل وفاتها بساعات

مجتمع

موقع مصري ينشر صورا للجاسوسة الإسرائيلية انشراح موسى قبل وفاتها بساعات
RONEN ZVULUN
عناصر من الجيش الإسرائيل
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نشر موقع "القاهرة 24" المصري الإخباري، صورا للحظات الأخيرة في حياة الجاسوسة الإسرائيلية، انشراح موسى، التي توفيت ودفنت في مدينة بات يام بتل أبيب بإسرائيل.

وبحسب الصورة التي نشرها موقع "القاهرة 24"، فقد ظهرت انشراح بحالة إعياء شديد، ومن ثم توفيت عن عمر يناهز 87 عاما، فيما تم دفنها حسب الشريعة اليهودية.

وكان نجل الجاسوسة قد أكد خلال حوار سابق مع "القاهرة 24" أنهم "تعاونوا مع إسرائيل ضد مصر، خلال فترة نكسة 67".

موقع مصري ينشر صورا للجاسوسة الإسرائيلية انشراح موسى قبل وفاتها بساعات
cairo24
موقع مصري ينشر صورا للجاسوسة الإسرائيلية انشراح موسى قبل وفاتها بساعات
cairo24

وكشف الموقع المصري الإخباري أن "الجاسوسة الإسرائيلية انشراح موسى، تعد من أشهر الجواسيس في فترة الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تم القبض عليها عقب حرب أكتوبر عام 1973".

المصدر: "القاهرة 24"

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