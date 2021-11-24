مفتي مصر يكشف سبب ودلالة إصدار 3500 فتوى يوميا

كشف مفتي مصر، شوقي علام، عن دلالة وسبب إصدار دار الإفتاء في بلاده لعدد هائل من الفتاوى يصل لـ3500 فتوى بشكل يومي.

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وعلى حسابه الرسمي في "فيسبوك"، قال شوقي علام: "صدور عدد كبير من الفتاوى المختلفة والمتنوعة يدل على مدى ثقة الناس في دار الإفتاء المصرية وعلمائها، وهو ما يؤكد نجاح الدار في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من طالبي الفتوى بوسائل وآليات عدة وعبر إدارات الدار المختلفة، وما تستقبله الدار كذلك من فتاوى من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذلك تطبيق الدار على الهواتف الذكية".

وكان شوقي علام قد أشار خلال استقباله رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العام، أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، في وقت سابق، إلى أن دار الفتوى المصرية تتلقى يوميا عددا يتراوح بين 3500 و4000 من الأسئلة يتم الإجابة عنها من قبل 6 إدارات مختلفة للفتوى بوسائل ولغات عالمية.

المصدر: RT